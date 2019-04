Pedro Sánchez op winst voor verkiezingen Spanje: 'Ik stem mijn hele leven al socialistisch’

Enrique Molina zit op een bankje bij de markt van La Florida, een dichtbevolkte wijk in l'Hospitalet, een grote voorstad die tegen Barcelona ligt aangeplakt. Voor hem een verkiezingskraam van ERC, de Catalaanse republikeinen. Aan de andere kant van de straat eentje van Ciudadanos, de rechts-liberale Burgerpartij. Ze kunnen Molina niet bekoren. ,,Ik heb mijn hele leven socialistisch gestemd, dat zal ik ook nu doen.”



Dat 'hele leven' is relatief. Enrique Molina is 84 jaar. In 1936, het jaar nadat hij werd geboren, barstte de Burgeroorlog los, drie jaar later begon de dictatuur van generaal Franco die tot 1975 zou voortduren. In 1979, toen hij 44 jaar was, mocht Molina voor het eerst van zijn leven stemmen. ,,Links dus, tégen dat verleden vooral. En omdat mijn ouders ook altijd links waren.”



Molina is het toonbeeld van de klassieke socialistische stemmer in Spanje. Waren de Spanjaarden kort na de dood van Franco nog een beetje afwachtend en won een centrumpartij, vanaf 1982 kleurde het land volledig rood, met vier oppermachtige verkiezingszeges op rij van de socialistische arbeiderspartij (PSOE) onder leiding van de populaire Felipe González, de eerste drie met een absolute meerderheid.