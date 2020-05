Peiling: einde oefening Bouterse, oppositie ruikt bloed

President Desi Bouterse (74) wandelt als een volksheld door Paramaribo. Hij wordt enthousiast begroet door een menigte die geen enkele coronarichtlijn in acht neemt. Bouterse geeft een boks, zwaait met zijn petje en zingt. Het ene moment Frank Sinatra’s klassieker My way, vervolgens het carnavaleske We gaan nog niet naar huis, nog lange niet’.

Aan de vooravond van de verkiezingen in Suriname, morgen, blaken Bouterse en zijn Nationale Democratische Partij (NDP) van het zelfvertrouwen. De NDP heeft nu de absolute meerderheid (26 van de 51 zetels) in het parlement. ,,Jullie moeten ervoor zorgen dat we door kunnen gaan’’, zegt Bouterse tegen de menigte.

Maar een derde regeerperiode staat op losse schroeven. Corruptieschandalen, wanbeleid, een economische crisis en 20 jaar cel die Bouterse boven het hoofd hangt vanwege de Decembermoorden (1982), maken de positie van de ‘paarse partij’ wankel.

Oppositiebanken

Volgens de laatste peiling van onderzoeksbureau Idos stevent de NDP maandag af op een forse verkiezingsnederlaag. De partij zou slechts 14 tot 17 zetels halen en veroordeeld worden tot de oppositiebanken. In Paramaribo, het belangrijkste kiesdistrict, zou het aantal zetels bijna halveren van 9 naar maximaal 5.

Volledig scherm Aanhangers van de NDP staan nog steeds achter hun president. © ANP

De NDP noemt de uitkomst ‘onwerkelijk’ en twijfelt aan de objectiviteit en betrouwbaarheid van de peiling. In de krant De Ware Tijd zegt NDP-fractieleider Amzad Abdoel dat een eigen peiling wijst op 23 tot 29 zetels.

,,Wij zijn zeker van onze zaak’’, stelt Abdoel. ,,De komende regering wordt weer een NDP-regering. Het volk weet wat er allemaal voor haar is gedaan. Wij laten ons door niets en niemand ontmoedigen. Wij blijven aan de macht. Wij zijn zeker dat het volk achter ons staat.’’

Dat het geen gelopen koers is, blijkt uit diezelfde peiling. Ruim één op de drie kiezers heeft nog geen keus gemaakt en 18 procent wil niet zeggen waar hij of zij op gaat stemmen.

Auto en Iphones

De rijke, machtige en goed georganiseerde NDP ziet nog volop ruimte om de propagandamachine zijn werk te laten doen. In de wijk Commewijne worden jongeren gepaaid met de verloting van iPhones en een splinternieuwe paarse auto.

De vrees voor fraude bij de verkiezingen is groot. Het Onafhankelijk Kiesbureau en het Anti-Fraude Platform (AFP), gevormd door oppositiepartijen, zullen samen met 35 buitenlandse waarnemers toezien op eerlijke verkiezingen.

Volledig scherm Chan Santokhi van de VHP, de grootste grootste oppositiepartij in Suriname, tijdens een campagne. © ANP

,,De NDP is de grootste partij, maar als de NDP wint, is het fraude’’, schampert Bouterse tegenover zijn aanhangers. ,,Wij gaan ze wijzen dat wij niet alleen groot zijn in denken maar ook groot zijn in de manier waarop wij ons tegenover anderen gedragen. Wij gaan het voorbeeld zijn. Als het volk heeft gesproken, dient een ieder die uitslag te respecteren.’’

Volgens de peiling komt de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) van Chan Santokhi als winnaar uit de bus. De partij streeft naar 28 zetels. ,,We liggen op koers’’, zegt Santokhi tegen deze site. ,,Wij gaan Suriname leiden. Het land moet verlost worden van het Bouterse-virus.’’

Volgens Santokhi is de VHP de laatste tijd enorm gegroeid. De laatste dagen probeert hij vooral de zwevende kiezers aan boord te krijgen. ,,We hebben gezegd dat we de grootste gaan worden. Maandag zullen we het bewijs leveren. Wij gaan naar de regering. Men beseft dat wij in staat zijn de NDP te verslaan. We zien NDP’ers het zinkende schip verlaten.’’

Andere grote oppositiepartijen zijn de NPS, Pertjajah Luhur en ABOP van voormalig junglecommando Ronnie Brunswijk. Zij vormen, op een enkele kleine partij na, een groot blok tegen de NDP. De meesten zweren samenwerking met de NDP af.

Niet ideaal

,,Het zure is dat Brunswijk ook niet ideaal is’’, zegt Xaviera Jessurun, activiste van de Next Generation Movement. ,,Hij is the lesser of two evils.’’

Volledig scherm Een VHP-aanhanger maakt duidelijk hoe hij over NDP'ers denkt. © ANP

Bestuurskundige August Boldewijn waarschuwt dat tegenstanders van Bouterse zich niet rijk moeten rekenen. De reputatie van de president is slecht, maar hij weet zijn achterban te binden met financiële extra’s, baantjes bij de overheid en grond. ,,Mensen zullen misschien verrast of teleurgesteld worden door de verkiezingsuitslag’’, zegt Boldewijn.

,,Surinamers stemmen niet op basis van ideologische voorkeur maar op basis van de kennis en populariteit van een kandidaat. Of ze stemmen omdat hun ouders zo gestemd hebben. Er zijn veel mensen die niet weten hoe ze anders moeten stemmen dan ze traditioneel gewend zijn.’’

Taal van het volk

Boldewijn ziet bij de oppositie weinig charismatische leiders die kunnen tippen aan Bouterse. ,,Bouterse gebruikt andere instrumenten. Hij spreekt de taal van het gewone volk. Hij hoeft niet veel te zeggen, doet een dansje, spreekt meestal Surinaams. Dat kunnen de anderen niet. Daarmee raakt hij de mensen.’’

Volledig scherm Een massademonstratie tegen de regering, in februari. © ANP

Dat neemt niet weg dat Suriname volgens Boldewijn in de toekomst beter af is zonder Bouterse aan het roer. Want bij deze verkiezingen staan niet alleen de binnenlandse problemen op het spel, maar ook de internationale positie. Suriname zit in een isolement omdat Bouterse in veel landen niet welkom is vanwege zijn betrokkenheid bij drugshandel, de Decembermoorden en zijn staatsgreep in 1980.

,,Hij heeft toen in strijd met de grondwet gehandeld door een democratisch gekozen regering omver te werpen’’, zegt Boldewijn. ,,Hij had sindsdien überhaupt nooit aan de verkiezingen mogen meedoen. Deze president heeft Suriname internationaal te schande gemaakt.’’