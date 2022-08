Pelosi bindt niet in: ‘Amerika’s solidariteit met Taiwan is cruciaal’

Tijdens haar geruchtmakende bezoek aan het eiland voegde ze eraan toe: ,,Nu, meer dan ooit, is Amerika’s solidariteit met Taiwan cruciaal, en dat is de boodschap die we hier vandaag brengen.” In een toespraak tot het Taiwanese parlement zei Pelosi dat nieuwe Amerikaanse wetgeving (gericht op het versterken van de Amerikaanse chipindustrie om te concurreren met China) ‘grotere kansen biedt voor economische samenwerking tussen de VS en Taiwan'.

Pelosi, in haar jonge jaren al een fel China-criticus vanwege mensenrechtenschendingen had daarna een ontmoeting met een voormalige activist van de Tiananmen-studentenprotesten uit 1989, met een Hongkong-boekhandelaar die was opgepakt door China en een Taiwanese activist die onlangs door China is vrijgelaten. Allemaal misdadigers, in de ogen van de Chinese regering.



De laatste Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die naar Taiwan ging, was Newt Gingrich, in 1997. Deze keer komt Pelosi’s bezoek te midden van de sterk verslechterende Chinees-Amerikaanse betrekkingen. Anders dan ten tijde van Gingrich is China nu ook een veel machtigere economische, militaire en geopolitieke macht.