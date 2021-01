Pelosi herkozen als voorzitter Huis van Afgevaardigden

Belgische man krijgt vuurpijl in gezicht en overlijdt, ook vuurwerkdo­den Frankrijk en Duitsland

1 januari In de Belgische gemeente Zandhoven is een 28-jarige man gisteravond om het leven gekomen door vuurwerk. Volgens de politie kreeg de man een vuurpijl in zijn gezicht die vervolgens ontplofte. Het slachtoffer overleed aan de verwondingen. Ook in Frankrijk en Duitsland kwamen mensen om het leven na ongelukken met vuurwerk.