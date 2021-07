Peperduur beertje: tekening van Leonardo Da Vinci geveild voor ruim 10 miljoen euro

Britse hertogin Kate in zelfisola­tie na coronacon­tact

5 juli Kate Middleton, de hertogin van Cambridge, heeft al haar afspraken geannuleerd en gaat in zelfisolatie nadat ze in contact is geweest met iemand die positief is getest op corona. De vrouw van de Britse prins William heeft zelf geen symptomen, laat een woordvoerder van Kensington Palace weten.