Peppa Pig is te gangster voor China

Het is nog onduidelijk of Douyin is gedwongen om de filmpjes offline te halen. Sinds een nieuwe cyberveiligheidswet vorig jaar van kracht werd, is het voor de Chinese overheid wel makkelijker om te beheersen wat de burger te zien krijgt.



Het is niet de eerste keer dat het varken onder vuur ligt. Zo zou de serie volgens islamitische geestelijk leiders ongeschikt zijn voor moslimkinderen omdat vier varkentjes de hoofdrol spelen. Zij eisten daarom een alternatief. Daarnaast werden Australiërs boos over een aflevering waarin kinderen leren dat je niet bang hoeft te zijn voor spinnen. Dat is een boodschap die volgens de Australiërs levensgevaarlijk is.