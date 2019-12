Permanent ‘gevouwen’ Chinees loopt na ingrijpende rugoperaties eindelijk weer rechtop

Li Hua heeft, aldus Chinese media, al sinds 1991 veel last van de ernstige gewrichtsaandoening ankylosing spondylitis (AS), ook wel de ziekte van Bechterew genoemd. Daardoor ontstaan ontstekingen die kunnen leiden tot vergroeiingen en chronische ‘verstijvingen’ van gewrichten zoals de ruggengraat. Li Hua's situatie was de laatste vijf jaar steeds erger geworden. Zo kon hij door de verkromming bijna niet meer eten en drinken en was zijn lichaamslengte gereduceerd tot ongeveer 90 centimeter.



Uit een publicatie van het gerenommeerde Shenzhen University General Hospital blijkt dat de operaties die de man de afgelopen tijd onderging succesvol zijn geweest. ‘De patiënt kan voor het eerst in 28 jaar tijd weer rechtop staan en lopen’, aldus een statement. Li Hua, die in zijn vaderland en ook daarbuiten bekendstaat als ‘folding man’ (gevouwen man), kan zich nog niet zelfstandig redden. Hij loopt op krukken en moet de komende maanden verder revalideren.



De Chinees en zijn familie meldden zich in mei dit jaar in het ziekenhuis van de stad in het zuiden van China omdat de situatie van de man steeds ernstiger werd en ze noodzakelijke behandelingen met geen mogelijkheid konden betalen. Volgens de in rugoperaties gespecialiseerde professor en orthopeed Tao Huiren van het hospitaal had hij nooit eerder zo'n extreme vorm van Bechterew gezien en behandeld.



De uiteindelijke operaties hielden in dat de compleet vergroeide ruggengraat van de man op meerdere plaatsen werd gebroken en vervolgens met inwendige pinnetjes herbouwd. Het ziekenhuis noemt de operaties ‘het chirurgische equivalent van het bereiken van de top van de Mount Everest’. Het was de eerste keer dat zulke ernstige misvormingen in China werden gecorrigeerd.