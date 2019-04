Permanente verblijfsvergunning voor overlevenden schietpartij Christchurch

De Nieuw-Zeelandse regering gaat permanente verblijfsvergunningen aanbieden aan de overlevenden van de schietpartijen in Christchurch. Iets meer dan een maand geleden schoot de rechtse extremist Brenton Tarrant daar 50 moslims neer in twee moskeeën.

De regering sprak toen al over het aanbieden van verblijfsvergunningen aan de overlevenden. Nu is er door de immigratiedienst van het land een nieuwe visum-categorie gecreëerd. Iedereen die op vrijdag 15 maart aanwezig was bij een van de twee schietpartijen, kan zich samen met zijn of haar familie melden.

Er is slechts één eis. Iedereen die zich aanmeldt, moet op de dag van de schietpartij in Nieuw-Zeeland hebben gewoond. Het visum is dus niet voor toeristen die voor het vrijdaggebed in de moskee waren.

Christchurch

Op vrijdag 15 maart opende Tarrant het vuur in twee verschillende moskeeën in Christchurch. De schutter filmde de schietpartij en zond de beelden live uit via Facebook. In de nasleep van de aanslag heeft de regering van het land het verspreiden van de beelden strafbaar gemaakt. Wie dat wel doet, riskeert een gevangenisstraf van 14 jaar.

Tarrant werd later opgepakt en aangeklaagd voor 50 moorden en 39 pogingen tot moord. Daarnaast moet hij van de rechter deelnemen aan een psychiatrisch onderzoek. Dit om te bepalen of hij in staat is om berecht te worden.