Peruaanse oppositieleider Fujimori op borgtocht vrijgelaten

Fujimori verliet de vrouwengevangenis in het zuiden van de hoofdstad Lima en droeg een gezichtsmasker en witte handschoenen. Op Twitter had ze eerder aangekondigd direct na het verlaten van de gevangenis een coronatest te ondergaan voordat ze naar huis gaat.

Meldplicht

Fujimori zou nog twaalf maanden cel moeten uitzitten hangende het onderzoek. Haar advocaten gingen met succes in hoger beroep om dat te voorkomen. Ondanks dat ze vrij is, mag de politica Lima niet zonder toestemming verlaten en heeft zij een meldplicht.

Eerder bracht Fujimori al vijftien maanden door in de gevangenis in afwachting van het onderzoek. In november werd zij vrijgelaten, omdat het volgens het hof te lang duurde voordat er een concrete aanklacht lag. In januari moest zij echter weer terug de cel in, nadat de aanklagers in hoger beroep gingen tegen dat besluit.