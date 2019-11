Pestkop wekt woede bij ouders Madeleine McCann: 'Mama en papa, jullie zijn dichtbij’

Kate en Gerry McCann, beide 51, gingen zaterdagavond een hapje eten in een restaurant in Renfrew, nabij Glasgow. Een nog onbekende gast van het restaurant zag de ouders heen en weer lopen naar het buffet en maakte in het geheim een foto van het tweetal. Een dag later stond de foto op een nepprofiel op Facebook - aangemaakt door ‘Madeleine McCann’ - met daarbij een kwetsende opmerking die verwees naar de zeer spraakmakende verdwijning van het destijds 3-jarige meisje in 2007 in Portugal.

De ouders van Madeleine werden op de hoogte gebracht van de pagina en lieten deze direct offline halen. ,,Kate en Gerry zijn allebei geschokt en bedroefd dat iemand zo diep kan zinken”, vertelde een goede vriend van de familie tegen de Britse tabloid The Sun. ,,Het lijkt erop dat ze niet eens meer kunnen genieten van een maaltijd met familie zonder dat een of andere gek hen wil misbruiken, en met welk doel? Ze vinden het verachtelijk.”

De vriend voegde daaraan nog toe: ,,Het is meer dan misselijk en verdrietig dat nota bene op de vooravond van Herdenkingszondag (red. waarbij in Engeland oorlogshelden worden herinnerd) er mensen zijn die de ouders van Madeleine door het slijk willen halen. Dat gebeurt al sinds de eerste dag van de vermissing en ze vragen zich af of het ooit zal ophouden. Het is wreed, het is gevoelloos, het is hersenloos.”

Stortvloed

Het profiel en de daarbij behorende foto verspreidden zich als een olievlek over Facebook en leidde tot een stortvloed aan negatieve reacties. Mensen noemden de persoon achter de actie ‘walgelijk’ en ‘ziek in zijn hoofd’. ,,Het arme meisje is misschien wel dood en jij zit hier om stomme verhalen te verzinnen, jij vreselijk persoon”, schreef iemand.

,,Ik ben geschokt door het aantal zieke mensen in de wereld. Een driejarige wordt al twaalf jaar vermist, ik wil er niet aan denken wat ze allemaal heeft meegemaakt, als ze nog leeft”, meldde een ander.

Zoektocht naar Maddie

De McCanns, zwaar getekend sinds de vermissing, zetten de zoektocht naar Madeleine tot op de dag van vandaag voort. Operation Grange, zoals het officiële onderzoek van de Britse politie heet, loopt ook nog altijd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs 330.000 euro extra beschikbaar gesteld voor de operatie die in totaal al dertien miljoen euro heeft gekost.

De speurtocht naar Madeleine liep door grove fouten tijdens het onderzoek grote vertraging op. De Portugese justitie interpreteerde forensisch materiaal (mogelijk bewust) verkeerd. De McCanns werden zodoende aangemerkt als verdachten. De boulevardkranten in Groot-Brittannië schilderden huisarts Kate en cardioloog Gerry, afkomstig uit Rothley in het Engelse Leicestershire, af als ontaarde ouders.