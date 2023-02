Peter C. (46) die aanslag wilde plegen op Miss-verkiezing verdacht van poging terreurmoord

De verdachte van de verijdelde aanslag op de Miss België-verkiezing in Plopsaland De Panne is de 46-jarige Peter C. Hij komt uit Lommel, vlak over de grens bij Eindhoven, en was bij het pretpark met een Nederlandse vrouw. Ook zij is opgepakt. De man was in het bezit van een handvuurwapen. Hij wordt verdacht van poging tot terroristische moord, laat de Belgische justitie weten.

Peter C. uitte al enkele weken dreigende taal, maar deze keer leek het menens. Dat was de boodschap die de lokale politie in Lommel zaterdag na de middag te horen kreeg van iemand uit zijn entourage. De man had gedreigd om een aanslag te plegen. De politie kon hem al snel identificeren. Hij was niet bekend bij de veiligheids- of politiediensten, maar had wel een wapenvergunning en was in het bezit van vijf wapens. Een overduidelijk gevaar dus, dat zo snel mogelijk gelokaliseerd moet worden. De rechercheurs wisten dat hij onderweg was naar De Panne, naar de Miss België-verkiezing.

Geladen Glock-pistool

C. had daarvoor niet zijn eigen auto genomen, maar had een Tesla gehuurd bij een Duitse maatschappij. De politiediensten konden de man lokaliseren via zijn telefoonsignaal. Het bleek een zeer nipte operatie te worden, want hij was in de buurt van de parkeerplaats van Plopsaland gesignaleerd. Een politieagent spotte het voertuig, waarin Peter C. en een Nederlandse vrouw zaten. Ze droegen geen galakledij, C. had een muts op en een geladen Glock-pistool bij zich. In de wagen lagen nog vijf volle laders en een jachtgeweer klaar. En C. had ook twee tickets voor de verkiezing van Miss Belgïe op zak.

Rond 17.30 uur werden de twee opgepakt. Zij zullen zondag verschijnen voor de onderzoeksrechter in Brugge, die moet beslissen of ze vast blijven zitten. Voorlopig worden ze verdacht van poging tot terroristische moord. De Nederlandse vrouw lijkt in eerste instantie wel buiten schot te blijven in de zaak. Zij zou een ‘vriendin van een vriendin van C.’ zijn en zou verklaard hebben niet op de hoogte te zijn van zijn plannen. Ze was mee ‘om de show te zien'.

De wapens lagen in de kofferbak, buiten het zicht van de Nederlandse. Daarom is het volgens de Belgische politie nog onduidelijk of zij van de aanslagplannen op de hoogte was. Waar uit Nederland de vrouw precies komt wil de politie niet zeggen zolang zij niet formeel als verdachte wordt gezien.



De onderzoeksrechter heeft nog geen beslissing genomen over de vrouw. Ze is inmiddels verhoord.

Psychische aandoening

Maar waarom wou C. dan precies toeslaan bij de Miss België-verkiezing? Welingelichte bronnen vertellen de Vlaamse site HLN dat de man geen duidelijk motief bezat, zo kwam hij bij zijn eerste verhoren op de proppen met tal van bizarre verklaringen. ,,Het gaat om een man met een psychische aandoening”, zegt een bron. ,,Het ging zelfs zo ver dat hij die Tesla huurde omdat hij ervoor wou zorgen dat hij niet afgeluisterd kon worden. C. was ervan overtuigd dat hij al lange tijd gevolgd werd en zijn wagen gesaboteerd was en vol afluisterapparatuur zat.”

De advocaat van Peter C., Walter Van Steenbrugge, ontkent dat zijn cliënt ook maar enig plan had om een aanslag te plegen. ,,In geen honderd miljoen jaar”, zegt Van Steenbrugge. ,,Er is geen enkele reden om aan te nemen dat daar een motief was om die mooie dames of het publiek aan te vallen. Dat heb ik kunnen afleiden uit de elementen die men gaf.”

De verkiezing van Miss België kon doorgaan zoals gepland, maar wel met ruim een uur vertraging. Vlak voor de show van start zou gaan om 20.30 uur, werd de zaal ontruimd. Rond 21.30 uur kon de verkiezing toch van start gaan.

