Petitie voor redden everzwijn dat met laptop van naakte badgast aan de haal ging

Het everzwijn, dat de naam Elsa heeft gekregen, ging samen met haar kleintjes viraal nadat op Facebook foto’s werden gedeeld van een hilarische diefstal aan het meer deze maand. Het wilde zwijn had een plastic zak van een naakte badgast gejat - met daarin zijn laptop. De man zette met de billen bloot de achtervolging in. Elsa liet uiteindelijk haar buit vallen, waarschijnlijk omdat ze doorhad dat een computer niet eetbaar is. En de naakte man, die vond het prima dat getuige Adele Landauer de geestige beelden online deelde - onder het motto ‘we mogen wel eens lachen’.

‘Gevaar’

Het incident is geen alleenstaand geval, want Elsa is eigenlijk beroemd en berucht geworden aan het meer. Het dier neust er geregeld door picknickmanden, rugzakken en afval van zwemmers, en toont ogenschijnlijk geen greintje schroom om dicht bij mensen te komen. Berlijnse boswachters noemen de mama en haar kroost ‘een gevaar voor de mens’.



,,Dit wilde zwijn is, nu ook met haar kleintjes, een frequente gast van de Teufelssee”, verklaarde Katja Kammer, hoofd van de bosbouwdienst in het district Grunewald, aan omroep RBB. ,,Ze trippelen kalm en op klaarlichte dag over het gras op zoek naar eten waar er zwemmers zijn. Ze zijn alle verlegenheid en terughoudendheid verloren.”

Volgens het hoofd zijn er nog geen serieuze problemen geweest tussen everzwijnen en mensen aan het meer, maar kunnen de dieren niet meer weggejaagd worden.

‘Terugtrekken’

En hoewel ze tam lijken, gaat het nog steeds om wilde dieren die gevaarlijk kunnen zijn. Zeker in bijvoorbeeld de lente kunnen moederdieren heel agressief zijn om hun kroost te beschermen, mannetjes zijn vooral vanaf november gevaarlijk - wanneer ze hun territorium willen verdedigen tegen alles en iedereen tijdens het paarseizoen. Deze periodes staan niet honderd procent vast, aldus Kammer, waardoor nooit met zekerheid kan gezegd worden wanneer everzwijnen extra gevaarlijk zijn en wanneer niet. De drie zwijnen moeten volgens de expert ‘met voorrang ‘teruggetrokken’ worden’, een bureaucratisch eufemisme voor het doden van de dieren.

De opmerkingen van Kammer leidden meteen tot protest op sociale media. Zondag kwamen er ook tientallen leden van de campagnegroep ‘Aktion Fair Play’ protesteren aan het bureau van de bosdienst. ,,Enkele dagen geleden verschenen er foto’s van een man in het nudistische gedeelte van de Teufelssee die een zeug achtervolgde die er met zijn laptop was vandoor gegaan”, schrijft de groep in een statement. ,,Deze foto’s toverden een lach op het gezicht van mensen wereldwijd. EAlleen de bosdienst lijkt niet te kunnen lachen met de beelden, zij willen het zwijn en haar jongen doden.”

De groep beklemtoont dat de dieren niemand hebben verwond en dat de eigenaar zelfs zijn laptop terugkreeg.

Petitie

Er werd daarnaast ook een petitie opgestart om op te roepen ‘het ondeugende maar vredelievende everzwijn van Teufelssee’ te redden. Op het moment van schrijven heeft die petitie bijna tienduizend handtekeningen verzameld.

De organisatoren van de petitie zeggen dat ‘in tegenstelling tot andere everzwijnen, die wel degelijk een gevaar kunnen zijn voor mensen en dieren, deze zeug een reputatie heeft opgebouwd ‘over jaren heen’ van vriendelijk gedrag naar badgasten toe’. ,,Er wordt absoluut geen rekening gehouden met het feit dat dit dier al jaren haar habitat zonder problemen heeft gedeeld met zwemmers”, zeggen ze. ,,Dit zwijn heeft het recht om te leven.”

Een woordvoerder van de bosbeheercommissie van Berlijn zegt tegen lokale media dat het nog onduidelijk is of en wanneer het everzwijn zou doodgeschoten worden. ,,Het is niet het juiste moment van het jaar”, voegde hij toe. ,,Door de leeftijd van de jongen is het verboden om ze momenteel te schieten.”

