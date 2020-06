Peuter uit hondenkooi gehaald, meer dan 600 verwaarloosde dieren in beslag genomen

Nieuwe podcast Je voorberei­ding op de Tour de France begint vandaag: ontdek de verhalen op de Mont Aigoual

27 juni ‘Zaterdag 27 juni 2020: Grand Depart van de Tour de France in Nice’, stond er maandenlang met hoofdletters in agenda's van vele wielerliefhebbers gekalkt. En toen kwam de coronacrisis. De Franse wielerronde ging niet door en werd uitgesteld. Dat gebeurt echter niet met onze nieuwe podcastserie in aanloop naar de Tour. In Le Cycliste stappen Jerry Huinder en Kees Graafland op de racefiets en ontdekken zij de verhalen op de Mont Aigoual, een illustere berg in de Zuid-Franse Cevennen.