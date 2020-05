Philip overwon corona, maar blijkt niet immuun: ‘Hij maakte geen antistoffen aan’

Soubry was de eerste coronapatiënt van België nadat hij begin februari vanuit de Chinese stad Wuhan, die toen in lockdown ging, gerepatrieerd werd. De vijftiger testte bij aankomst in België positief op het virus. Hij kwam in het Brusselse Sint-Pieterziekenhuis terecht en werd er elf dagen in quarantaine gehouden. Ziek is hij nooit geweest: hij had geen kuchje, geen loopneus, geen koorts en was al zeker niet kortademig.