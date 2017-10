Picknicktafel verbindt de VS en Mexico

Belg (80) overlijdt bij tevergeefse poging zijn vrouw te redden uit kanaal

13:47 Een bejaard koppel uit het Belgische Bilzen dat sinds gisteravond vermist was, is dood teruggevonden in een kanaal. De 80-jarige man en zijn 72-jarige echtgenote maakten een fietstocht toen de vrouw vermoedelijk de controle over haar elektrische fiets verloor en in het water viel. Haar man probeerde haar tevergeefs te redden.