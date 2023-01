Piepklein, maar levensgevaarlijk: Australië zoekt al twee weken naar radioactieve capsule

In Australië is er grote ongerustheid ontstaan over een piepkleine capsule van amper 8 millimeter die de autoriteiten zijn kwijtgeraakt. Een route van liefst 1.400 kilometer wordt minutieus uitgekamd om het verloren pakketje op te sporen. De capsule is radioactief en dus mogelijk levensgevaarlijk.

De autoriteiten in de deelstaat West-Australië verspreidden vorige week een waarschuwing voor een radioactieve stof. Het gaat om een capsule die gebruikt wordt in een stralingsmeter in de mijnbouw. Het pakketje is van een beveiligde vrachtwagen gevallen, die op 16 januari aankwam in een opslagruimte. Toen leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Pas op 25 januari werd de verdwijning opgemerkt.

Kleiner dan 1 eurocent

,,We nemen dit incident hoog op’’, zegt Simon Trott, de leider van de ijzerertsdivisie in West-Australië waar de radioactieve capsule vandaan kwam. Maar waarom is dit nu belangrijk? Onveilig gebruik van de capsule kan leiden tot rode plekken, ernstige brandwonden en stralingsziektes. Op lange termijn kan de stof zelfs kanker veroorzaken. De gezondheidsdiensten raden daarom aan minstens 5 meter afstand te bewaren en de capsule zeker niet op te rapen.

Maar hoe kun je nu zoiets kleins op zo’n grote afstand terugvinden? Met een diameter van 6 millimeter en een hoogte van 8 millimeter heeft het onderdeeltje een kleinere diameter dan een muntstuk van 1 eurocent. De Australiërs gebruiken speciaal zoekmateriaal dat is gericht op het vinden van radioactieve materialen. De autoriteiten zullen “een zo groot mogelijk gebied doorzoeken”.

Volledig scherm De West-Australische autoriteiten zoeken langs een traject van 1.400 kilometer. © AP

Hopeloze zoektocht?

De autoriteiten geven wel toe dat de capsule mogelijk “nooit meer wordt teruggevonden”. Het gaat over een traject van 1.400 kilometer (ter vergelijking: dat is ongeveer de afstand tussen Brussel en Madrid) en het is al ruim twee weken geleden. Ze zou dus bijvoorbeeld al in de band van een voertuig kunnen vastzitten en honderden kilometers van het zoekgebied verwijderd zijn. Ook de wind kan de capsule hebben verplaatst.

Ondertussen is de Australische politie ingeschakeld. Volgens hen gaat het om een incident en kan er geen schuldige aangewezen worden. Ook diefstal wordt uitgesloten. Mogelijk is er een schroefje losgeschoten, waardoor de lading kon vallen. Het Brits-Australische mijnbedrijf Rio Tinto heeft zijn excuses aangeboden voor het verlies.

