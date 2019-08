Pijnlijke fout in persconferentie Trump: ‘Deze man is een schande’

,,Moge God de herinnering zegenen van hen die zijn omgekomen in Toledo”, aldus Trump in zijn toespraak. Een opmerkelijke fout: er was namelijk geen schietpartij in Toledo, maar in Dayton (Ohio), zo’n 240 kilometer verderop.



‘Is het te veel gevraagd dat we een president hebben die de juiste naam kan uitspreken van een stad die zojuist een massamoord heeft moeten ondergaan? Het is niet Toledo, maar Dayton. Deze man is een grote schande’, twittert Michael Avenatti, een bekende advocaat met meer dan 776.000 volgers.



Brian Stelter, een bekende nieuwslezer in de Verenigde Staten, kon het in eerste instantie ook niet geloven. ‘Ik moest de tv drie keer terugspoelen.’ CNN-commentator Keith Boykin voegt toe: ‘Het Witte Huis van Trump is zo incompetent en ongevoelig dat ze de naam van de stad niet eens goed kunnen uitspreken.’