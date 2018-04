Pikante timing voor Trumps aanval op het regime van Assad

Trump verscheen live op tv-schermen in Amerikaanse huiskamers om de luchtaanvallen aan te kondigen. Min of meer tegelijkertijd, om 9 uur ‘s avonds in Washington, kwamen de eerste berichten over explosies in Damascus. Ruim een uur later meldde minister van defensie Jim Mattis al vanuit het Pentagon dat de operatie was voltooid.



Samen met het Britse en Franse leger bestookten de Amerikanen een Syrisch onderzoeksinstituut, een commandopost en een opslag voor giftig sarin-gas, volgens de Westerse bondgenoten allemaal locaties waar Assad’s chemische aanvallen worden voorbereid. Het trio landen is ervan overtuigd dat een aanval met gas op burgers in Douma, vorige week, het werk is van Assad’s leger.



De aanval moet afschrikwekkend werken en is bedoeld om Assads chemische wapenprogramma zoveel mogelijk te beschadigen. ,,Dit zijn geen acties van een man, dit zijn misdaden van een monster,” zei Trump over Assad.

Dubbel zoveel

De operatie ging verder dan vorig jaar, toen Trump vanaf een schip in de Middellandse zee ook al 59 raketten liet afvuren om Assad te straffen voor een chemische aanval. Dat voorkam niet dat meer Syriërs in het afgelopen jaar slachtoffer werden van chemische wapens. Vannacht werd dus steviger ingegrepen: de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk vuurden dubbel zoveel raketten af en zetten ook gevechtsvliegtuigen in. ,,Het regime Assad heeft vorig jaar duidelijk de boodschap niet begrepen,” stelde minister Mattis.



Het blijft vooralsnog bij één nacht van bombardementen, volgens Mattis. President Trump hield in zijn toespraak tot het Amerikaanse volk de deur open voor meer geweld. ,,We zijn bereid dit antwoord vol te houden tot het Syrische regime stopt met het gebruik van verboden chemische middelen,” gaf hij aan. Hij zei daarbij wel dat hij niet van plan ‘voor onbepaald tijd’ in Syrië te blijven. ,,In geen geval.”



De timing van de operatie is pikant. Vorige week zei de Amerikaanse president nog dat hij zijn troepen zo snel mogelijk wil terugtrekken uit Syrië, waar ongeveer 2000 Amerikanen strijden tegen terreurgroep Islamitische Staat. Afgelopen nacht breidde hij Amerikaanse betrokkenheid bij de Syrische burgeroorlog juist uit.

Privéleven

Dat doet de Amerikaanse president op het moment dat hij een extreem chaotische periode in zijn presidentschap doormaakt. De afgelopen dagen regende het onthullingen over het onstuimige privéleven van Trump en justitiële onderzoeken naar zijn entourage. De FBI deed huiszoeking bij zijn advocaat Michael Cohen. Trump is al de hele week ziedend, melden bronnen in het Witte Huis. Enkele uren voor de raketaanval haalde hij in een tweet nog keihard uit naar de ontslagen FBI-directeur James Comey – volgens hem een ‘leugenachtige slijmbal’. Volgende week verschijnen de memoires van de Comey, waarin hij Trump vergelijkt met een maffiabaas.



En dan is Trumps team ook nog incompleet: de Amerikaanse president trekt ten strijde zonder minister van Buitenlandse Zaken. Rex Tillerson is ontslagen en zijn opvolger Mike Pompeo is nog niet benoemd door de senaat. Ook Nationaal Veiligheidsadviseur Herbert McMaster, de belangrijkste adviseur van de president op het vlak van oorlog en vrede, vertrok onlangs. Zijn opvolger John Bolton is pas een paar dagen op zijn post. Bolton staat bekend als havik, die eerder bijvoorbeeld pleitte voor een aanval op Noord-Korea.



Trump kondigde de operatie eerder deze week aan in een veelbesproken tweet. Hij daagde Assads bondgenoot Rusland uit om Amerikaanse raketten neer te halen, zoals Moskou had aangekondigd. Het leidde tot grote zorgen over escalatie van de Syrische oorlog en een gewapend conflict tussen aartsvijanden Amerika en Rusland.

Gewaarschuwd