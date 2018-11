Piloot Air India met drank op gepakt voor vlucht naar Londen

Arvind Kathpalia raakt vanwege het voorval zijn vlieglicentie voor drie jaar kwijt. Hij is niet alleen piloot, maar maakt ook deel uit van het bestuur van de luchtvaartmaatschappij. Kathpalia houdt zich bezig met de algemene vluchtuitvoering.



Het is de tweede keer dat Kathpalia in de problemen komt in verband met alcohol. In 2017 werd hij drie maanden geschorst, naar verluidt voor het weigeren van ademtests.



Luchtvaartmaatschappijen voeren wereldwijd routinetesten uit. Eerder deze maand was ook al een piloot van Japan Airlines betrapt met te veel alcohol. Hij had twee flessen wijn en vijf blikjes bier op voordat hij van Londen naar Tokio zou vliegen.