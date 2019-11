Piloot laat vrouw zonder brevet passagiersvliegtuig besturen: video van ‘Anna’ (33) gaat viral

Het incident vond op 31 augustus plaats in het luchtruim boven de autonome Russische republiek Jakoetsië, tijdens een vlucht van de hoofdstad Jakoetsk naar Batagai, een afstand van zo’n 700 kilometer. Het bewuste toestel was een Antonov An-24 met plaats voor 52 passagiers van luchtvaartmaatschappij IrAero uit Irkoetsk. Dat meldt de nieuwssite news.Ykt.ru , die de video onlangs toegestuurd kreeg en publiceerde, op basis van een verklaring van de persdienst van het Oost-Siberische directoraat-generaal voor transportonderzoek van de Russische federatie.

In de video is te zien hoe de vrouw, door Russische media geïdentificeerd als ‘Anna’, zich laat filmen achter de stuurknuppel terwijl ze de instructies van de piloot opvolgt. ,,Terug, naar rechts, nu naar links en draai terug’’, instrueert hij haar duidelijk hoorbaar. Dan vraagt de vrouw terwijl ze naar het navigatiescherm wijst: ,,Waarom kan ik daar niet komen?’’ De piloot reageert lacherig met: ‘Ik heb geen idee waarom je daar niet kunt komen.’

De vrouw was volgens het directoraat-generaal voor transportonderzoek 33 jaar oud en had geen vliegbrevet. ,,Een van de bemanningsleden liet haar illegaal in de cockpit komen. De piloot gaf haar daarna de controle over het vliegtuig met passagiers aan boord’’, luidt het in de verklaring.