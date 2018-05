Piraten bij Zuid-Amerika en Cariben hebben het vooral op jachten voorzien

Het aantal aanvallen op schepen stijgt en de aanvallen gaan vaker gepaard met geweld. Dit komt naar voren in een rapport van antipiraterijorganisatie Oceans Beyond Piracy. Zij registreerde 71 incidenten in 2017, een stijging met 163 procent ten opzichte van de 27 gevallen in het voorgaande jaar.



Volgens de onderzoekers is de explosieve stijging te wijten aan piratengeweld in Venezolaanse wateren, waar de overvallers het vooral hadden voorzien op schepen die daar voor anker lagen. Daarbij waren er meerdere aanvallen op schepen voor de Surinaamse kust.



Zo werd daar eerder deze maand nog de kapitein van een vissersboot doodgeschoten tijdens een piratenaanval. De waarde van de bij door de piraten buitgemaakte goederen kwam uit op 1 miljard dollar in 2017. De totale schade ligt waarschijnlijk veel hoger, maar de onderzoekers wagen zich niet aan een schatting.