'Plaaggeest' Donald Trump neemt ontslag

Als Rosenstein opstapt, kan dat gevolgen hebben voor het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de laatste presidentsverkiezingen en mogelijke criminele obstructie van het onderzoek door president Trump. Het Witte Huis wil vooralsnog niet reageren op het verhaal.

Trump heeft Rosenstein al lang in zijn vizier. Het onderzoek van Mueller is volgens hem een ‘heksenjacht’. Mueller werd aangesteld door Rosenstein die op zijn beurt overigens was aangesteld door Trump zelf. Recent verklaarde Trump dat hij het ministerie van Justitie wilde zuiveren van 'slechte mensen'. In een toespraak in Springfield veroordeelde de president 'een aanhoudende stank' op het ministerie waar hij vanaf wil.

Eerder vrijdag berichtte The New York Times dat onderminister Rosenstein aan de FBI had voorgesteld geheime opnames te maken van de chaos die in het Witte Huis heerst. Rosenstein zou zo materiaal willen verzamelen dat het mogelijk maakt om een afzettingsprocedure tegen de president te beginnen, aldus de krant.

Donald Trump spreekt met Rod Rosenstein, eerder dit jaar tijdens een conferentie over migratie.

Rosenstein opperde het voorstel in het voorjaar van 2017, nadat Trump FBI-directeur James Comey de deur had gewezen. In de dagen daarna kwam aan het licht dat Trump Comey kort na zijn benoeming tot president had gevraagd om trouw aan hem te zijn en dat de Amerikaanse president in het Oval Office vertrouwelijke informatie aan Russische diplomaten had doorgespeeld.

Volgens de New York Times had Rosenstein aan medewerkers van het ministerie van Justitie en de FBI toevertrouwd dat de geheime opnames gebruikt zouden kunnen worden om de chaos binnen de Trump-administratie te onthullen.

Rosenstein ontkende het bericht in de krant. In een verklaring noemde hij het verhaal in The New York Times 'onzorgvuldig en feitelijk onjuist'. In een verklaring verwijt hij ook de anonieme bronnen die er volgens hem een verborgen agenda op nahielden.

Rosenstein werd binnen het ministerie van Justitie de toezichthouder op het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en de mogelijke samenzwering met de Trumpcampagne, nadat Jeff Sessions zich in maart 2017 daarvan terugtrok. In mei 2017 stelde Rosenstein speciaal onderzoeker Robert Mueller aan om de zaak te leiden.