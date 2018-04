Pleegde Golden State Killer ook moord waarvoor man 38 jaar onschuldig vastzat?

De 72-jarige DeAngelo, die na zijn politiewerk bijna dertig jaar in een kruideniersgroothandel werkte, werd vorige week opgepakt. Dna-bewijs linkte hem aan twee moorden die tussen 1975 en 1986 in Californië werden gepleegd. De oud-agent wordt verantwoordelijke gehouden voor twaalf doden en ongeveer vijftig verkrachtingen. Vrijdag werd hij voorgeleid. DeAngelo, die in een rolstoel de rechtszaal werd binnengereden, sleet zijn dagen in een voorstad van Sacramento.



Graig Coley woont sinds zijn vrijlating bij Michael Bender en zijn vrouw Cynthia. Hij probeert zijn leven weer op te pakken en noemt Bender zijn ‘onvermoeibare redder’. ,,Ik heb altijd geloofd in de waarheid, integriteit en eer’’, zegt de laatste. ,,Ik ben blij dat dit verhaal een goed einde kent.’’ De staat Californië kende Coley in februari 1,9 miljoen dollar schadevergoeding toe.



Coley is blij, maar vraagt zich af ‘of je een bedrag op veertig jaar van je leven kunt plakken’. Het geld krijgt hij overigens pas in augustus. Om die tijd te overbruggen is voor Coley een inzameling gestart via GoFundme, waarmee al 73.000 dollar is opgehaald. Met een deel van dat bedrag heeft Coley een aanbetaling op bejaardenwoning gedaan, dichtbij zijn redder. Zijn 71ste verjaardag op 7 juni hoopt hij te vieren op Hawaii.