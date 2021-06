Poetin en Biden zijn vriendelijk voor elkaar: ‘We spreken dezelfde taal’

VIDEO Biden looft 'buitengewo­ne' samenwer­king op G7-top

13 juni De Verenigde Staten zijn op de G7-top in Engeland teruggekeerd in de internationale diplomatie, zei de Amerikaanse president Joe Biden na afloop. Hij sprak vol lof over de buitengewone samenwerking en productiviteit op de driedaagse top van zeven rijke geïndustrialiseerde landen.