Poetin gaat tegenbezoek brengen aan Kim Jong-un in Noord-Korea

Kim en Poetin hielden donderdag een vijf uur durende top in Vladivostok. Het was hun eerste ontmoeting. Volgens het agentschap verliep het onderhoud vriendschappelijk en in alle openheid. De Russische president denkt dat deals over het nucleaire programma ven Noord-Korea mogelijk zijn, maar dat moet wel stap voor stap om wederzijds vertrouwen op te bouwen.

In de marge van de top beschuldigde de Noord-Koreaanse leider de Verenigde Staten ervan van slechte wil te zijn geweest tijdens de mislukte tweede top tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump in Hanoi. Hij zei dat ‘de situatie op het Koreaanse Schiereiland en in de regio in een impasse zit en een kritiek punt heeft bereikt’. Kims opmerkingen worden gezien als druk uitoefenen op de VS om zich flexibeler op te stellen richting de eisen van Pyongyang om sancties te versoepelen.