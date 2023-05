Poetin geeft eeuwenoud kunstwerk weg aan kerk: experts vrezen onherstelbare schade

Komt dat zien! Kunstwerk over door oorlog verscheurd Oekraïne biedt ook hoop

De Goudse kunstenares Dace Satre Sietina maakte vorig jaar met een groep Oekraïense vrouwen het kunstwerk My dear swallows. Een drieluik over het verleden, heden en de toekomstdroom voor het onder oorlogsgeweld zuchtende land. Dit weekend is het imposante werk voor het laatst te zien in Museum Gouda en geeft Sietina een toelichting.