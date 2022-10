Poetin haalt hard uit: ‘Westen speelt een gevaarlijk en smerig spel’

,,De Westerse dominantie is voorbij”, aldus Poetin. Het Westen is aan de verliezende hand en zal een minderheid worden. De Russische president vindt dat we in het gevaarlijkste decennium sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog leven. ,,Vroeg of laat zal het Westen moeten beginnen met het starten van gesprekken over onze gedeelde toekomst", zei Poetin, die ook zei dat we in ‘een mondiale crisis’ leven momenteel. ,,We hebben ons best gedaan om vrienden met het Westen en de NAVO te worden, maar die pogingen werden afgewezen.”