Poetin hoopt op 'gezond verstand' in zaak Skripal

,,We wachten op het moment dat eindelijk gezond verstand de overhand zal krijgen en de internationale betrekkingen niet langer zo zwaar worden beschadigd als nu het geval is", aldus Poetin. Zijn uitspraken vallen samen met een bijeenkomst vandaag in Den Haag van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Rusland had leden van die organisatie bijeen geroepen na de aanval met zenuwgas op de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vorige maand in het Engelse Salisbury.

Diplomaten op straat

De Britse regering stelt dat het zeer waarschijnlijk is dat het Kremlin achter de aanslag zit. Om die reden werden tientallen Russische diplomaten op straat gezet. Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag. Het land besloot in reactie op de Britse maatregelen een soortgelijke maatregel te nemen.



Het Britse ministerie van Buitenlandse zaken heeft een tweet waarin het Rusland beschuldigt van betrokkenheid inmiddels verwijderd. Dat zorgde voor een hoop kritiek op Boris Johnson, minister van Buitenlandse Zaken. Volgens The Guardian riep hij twee weken geleden nog dat onderzoekers van een wetenschappelijk onderzoekscentrum van defensie in Porton Down hadden gezegd dat ,,het absoluut zeker'' is dat het merkwaardige gif, novitsjok, uit Rusland kwam. Gisteren meldde de baas van hetzelfde centrum, Gary Aitkenhead, dat het niet duidelijk is waar die stof vandaan kwam.



Skripal is een voormalig dubbelspion, die voor Londen heeft gewerkt en daarvoor in Rusland werd veroordeeld. De Russische regering heeft naar eigen zeggen geen enkel logisch motief om zich nu met zo'n merkwaardig gif tegen Skripal te keren.