Poetin is bereid om gaslevering aan EU via Turkije te laten lopen

met videoRusland is bereid om via Turkije gas te leveren aan de Europese Unie. Dat heeft president Vladimir Poetin gezegd in een gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. De twee spraken met elkaar in Kazachstan op een Aziatische top.

Volgens Poetin is Turkije ‘de meest betrouwbare route’ om gas te leveren aan de Europese Unie. Hij zegt dat de energieleveringen aan Turkije ‘in volle gang’ zijn en in overeenstemming met de de verzoeken.

De Russische president ziet in Turkije een belangrijke spil in de toevoer naar de EU. Daarin moeten dan ook gezamenlijk afspraken worden gemaakt over de gasprijs, volgens Poetin een ‘zeer belangrijke kwestie'. ,,Tegenwoordig zijn de prijzen torenhoog', aldus Poetin. ,,We kunnen die gemakkelijk reguleren op een normaal marktniveau, zonder dat politiek de boventoon voert.’’

Het is voor het eerst dat Rusland voorstelt om de gasleveringen aan de EU bestemd voor de Nord Stream-pijpleiding om te leiden via Turkije. De lijn die door de Oostzee naar Duitsland loopt, werd vorige maand beschadigd door explosies. Onderzocht wordt of sprake is van sabotage en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Erdogan sprak in de marge van een Aziatische topconferentie in de Kazachstaanse hoofdstad Astana met Poetin, naar verluidt over de mogelijkheid de strijd in Oekraïne te staken en over mogelijke ontspanning in de relaties tussen Rusland en het Westen. Voor aanvang van de ontmoeting riep hij op een einde te maken aan het bloedvergieten in Oekraïne.

Erdogan heeft zich opnieuw opgeworpen als bemiddelaar. Hij onderhoudt goede relaties met de twee oorlogvoerende landen en Turkije is een vooraanstaand Navo-lid dat geen sancties tegen Rusland heeft afgekondigd. Eerder was er tijdens de oorlog al contact tussen Oekraïne en Rusland op het niveau van ministers in Turkije. Erdogan heeft het initiatief genomen om Oekraïense havens en de Zwarte Zee met een internationale overeenkomst buiten de strijd te houden. Dat maakt sinds juli de export van veel Oekraïense landbouwproducten mogelijk.

Poetin spreekt op de top in Astana ook met de emir van Qatar, Sjeik Tamim bin Hamad al-Thani. Die laatste zei voorafgaand dat zijn land, waar over een maand het WK voetbal start, een sterke en historische band heeft met Rusland.

