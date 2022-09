Poetin is keihard en onberekenbaar: niemand weet wat er gebeurt als dreiging voor hem te groot wordt

ProfielVladimir Poetin roept 300.000 extra soldaten op en dreigt met een nucleaire oorlog. Is hij een kat in het nauw, en moeten we zijn boude dreigementen nu extra serieus nemen? Of is het een beeld dat hij van zichzelf schept?