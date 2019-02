Poetin leeft zich uit op de judomat - en blesseert zijn vinger

Hij liep de blessure op in duel met Beslan Moedranov, regerend Olympisch Kampioen in de klasse tot 60 kilogram. Die werd tijdens de eerste worsteling ‘uiteraard’ gevloerd door Poetin, die met zijn 66 jaar toch 34 jaar ouder is dan de bedreven judoka. Na de worp greep Poetin echter naar zijn vinger. Toen bleek dat de president er echt last van had, tapete Moedranov zijn vinger in werd de partij met een lichtere intensiteit afgemaakt.