Poetin stationeert kernwapens in Belarus, de tien vliegtuigen die ze kunnen afvuren staan er al

Rusland gaat tactische kernwapens in Belarus stationeren. Dat maakt de Russische president Poetin zaterdagavond bekend in een tv-gesprek. Op 1 juli zou een opslagfaciliteit klaar moeten zijn en dan kunnen de wapens naar het buurland worden verplaatst. De tien Russische bommenwerpers die nucleaire wapens kunnen afvuren, staan er al.

Volgens Poetin gaat het dus om tactische kernwapens. Hij schendt naar eigen zeggen het internationale recht niet en maakt de vergelijking met de Verenigde Staten, dat in meerdere Europese landen kernwapens heeft opgeslagen. Zo is het een publiek geheim dat in het Brabantse Volkel Amerikaanse kernkoppen liggen.

Lees ook Play LIVE | Defensie Oekraïne roept inwoners op militaire plannen over offensief niet in openbaar te bespreken

Tactische kernwapens zijn specifiek ontwikkeld om op het slagveld te gebruiken en veel kleiner dan een klassieke atoombom. Maar ze kunnen veel meer ravage aanrichten dan conventionele wapens.

Meerdere keren om gevraagd

Belarus - dat naast Oekraïne en Rusland grenst aan Navo-landen Litouwen, Letland en Polen - mag volgens internationale verdragen geen kernwapens bezitten. President Aleksandr Loekasjenko van dat land heeft volgens Poetin meerdere keren om de stationering van kernwapens gevraagd. ,,We zijn met hem overeengekomen dat we die in Belarus plaatsen, zonder het non-proliferatieverdrag te schenden”, aldus Poetin. Dat internationale verdrag - ook ondertekend door Rusland - heeft als doel dat het aantal kernwapens in de wereld en het aantal landen dat ze heeft wordt beperkt. De Russische leider wijst erop dat de wapens niet in Belarussische handen komen of door het land gebruikt kunnen worden.

,,Dit is onderdeel van het spel van Poetin, om de Navo te intimideren”, zegt directeur van de nucleaire afdeling van de Federatie van Amerikaanse Wetenschappers tegen persbureau Reuters. ,,Omdat het geen enkel militair nut heeft om dit te doen in Belarus. Rusland heeft zo veel van deze wapens in het eigen land.” Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN) reageert wel verontrust. ‘In de context van de oorlog in Oekraïne is de kans op een misrekening of een misverstand extreem groot', tweet de organisatie. ‘Nucleaire wapens delen maakt de situatie veel erger en kan voor een catastrofe zorgen met grote humanitaire consequenties.’

Geen bewijs van gebruik

De Amerikanen zeggen geen enkele aanwijzing te hebben dat Rusland of Belarus de wapens wil gebruiken. ‘We hebben de rapporten van de aankondiging gezien en zullen het in de gaten houden’, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie in een statement. Daarbij staat ook dat het ministerie geen enkele reden ziet om de eigen strategie rondom kernwapens aan te passen.

Loekasjenko geldt als trouwe bondgenoot van Poetin en steunt de invasie van Rusland in Oekraïne. Hij is politiek en economisch afhankelijk van Moskou. In Belarus staan al langer tien Russische bommenwerpers die tactische nucleaire wapens kunnen afvuren. Bij de start van de Russische invasie in februari vorig jaar trok een deel van de troepen via Belarus Oekraïne binnen. Volgens de Verenigde Staten spraken de twee ‘al enige tijd’ over de nieuwe kernwapen-deal.

Sinds 1996 kernwapen-vrij

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kregen Rusland, Belarus, Oekraïne en Kazachstan elk een deel van de kernwapens. Vlak daarna besloten ze gezamenlijk dat die kernwapens in Rusland moesten worden gestationeerd. Sinds 1996 hebben de drie kleinere landen geen eigen kernwapens meer. Rusland was er tot voor kort openlijk trots op dat het - in tegenstelling tot de VS - geen wapens in andere landen stationeerde.