Poetin stuurt grondwetshervormingen naar Russisch parlement

Vogelgriep­vi­rus nu ook in Oost-Duits­land opgedoken

18:30 In Duitsland is een geval van het vogelgriepvirus H5N8 ontdekt, meldt de overheid van de deelstaat Brandenburg. Het virus is geconstateerd bij een dode, wilde kolgans in de streek Spree-Neisse bij de Poolse grens.