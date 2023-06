Poetin waarschuwt voor ‘ernstig gevaar’ als Navo meer betrokken raakt bij oorlog: ‘Maar wij hebben meer kernwapens’

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne: Afrikaanse leiders willen af van arrestatie­be­vel Poetin

De Afrikaanse leiders die op bezoek waren in Oekraïne om te bemiddelen in de oorlog met Rusland, waren vooral uit op de intrekking van het arrestatiebevel tegen de Russische president Vladimir Poetin. Dat zegt de Oekraïense presidentsadviseur Mychajlo Podoljak zaterdag tegen lokale media. ,,Er is één ding waarover ze zich zorgen maken en dat is denk ik waarvoor ze kwamen.” Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.