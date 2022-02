Poetin zal moeten bewegen: ‘Hoe langer je niets doet, hoe zwakker je wordt’

update Toeristen­vlieg­tuig­je met vermoede­lijk Nederlan­der aan boord teruggevon­den op bodem IJslands meer

Het vermiste vliegtuigje dat mogelijk een Nederlander aan boord had, is teruggevonden in IJsland. Een politicus op het eiland bevestigt op Twitter dat het toestel op de bodem lag van een groot meer. Het gecrashte toestel zou uiteindelijk met een onbemande onderzeeboot zijn opgespoord. Voor zover bekend heeft geen van de inzittenden de crash overleefd.

