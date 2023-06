Polen blijft bruinkool ontginnen, ondanks rechtbankbevel om te stoppen

Trein richting Amsterdam strandt in Tiroler tunnel wegens brand, reizigers geëvacu­eerd

De Oostenrijkse hulpdiensten hebben woensdagavond vanwege brand 151 treinpassagiers uit een ruim vijftien kilometer lange tunnel in Tirol geëvacueerd, melden de regionale autoriteiten. Volgens de NS zaten waarschijnlijk ook Nederlanders in de trein, al is niet bekend hoeveel. De brand is inmiddels geblust.