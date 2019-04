Polen boos op ambassadeur die joodse mensen een fijn paasfeest wenst

De Amerikaanse ambassadeur in Polen, Georgette Mosbacher, dacht dit weekend een goede beurt te maken door zowel de christelijke als het joodse deel van de Poolse bevolking fijne feestdagen te wensen. Maar dat liep wat anders. Ze kreeg een golf kritiek over zich heen vanuit conservatieve hoek. ,,Dit is een katholiek land, mevrouw.”

Het joods paasfeest valt op de kalender ongeveer samen met het christelijke, maar er wordt iets anders gevierd. De joden vieren de uittocht uit Egypte, de christenen de opstanding van Jezus. Mosbacher wenste beide groeperingen een fijn feest, en liet die felicitaties vergezeld gaan van een gezellig plaatje.

Op haar felicitatie aan de joodse gemeenschap, afgelopen vrijdag, kwam veel commentaar. Zo noemde Krystyna Pawlowicz, een juriste die verbonden is aan de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid, het een ‘provocatie'. ,,Christus is opgestaan, halleluja!’, voegde ze daar in een tweet aan toe. Andere twitteraars wijzen Mosbacher erop dat een grote meerderheid van de Polen katholiek is.

Robert Bakiewicz, een extreem-rechtse activist schreef aan Mosbacher dat ‘Christus ook is gestorven en opgestaan voor jou, heidenen en verraderlijke joden.’

Pop

Tot de Tweede Wereldoorlog herbergde Polen het grootste aantal joden van heel Europa. Er bestaan zorgen over groeiend antisemitisme in het Oost-Europese land. Poolse media deden dit weekend ook verslag van de herinvoering van oude paastraditie in het Poolse dorp Pruchnik. Daar werd onder grote belangstelling een pop die het bijbelse figuur Judas moest uitbeelden opgehangen, geslagen, onthoofd en in brand gestoken. Daarna werd de pop in een rivier gegooid.

De pop had pijpenkrullen en een grote neus, en vertoonde daarmee gelijkenis met het steriotype beeld van Joodse mensen. In Israëlische media is verontwaardigd gereageerd op het schouwspel. waarin ook kinderen een actieve rol speelden.

Beelden van de paasviering in Pruchnik: