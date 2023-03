‘Polen houdt zes buitenlanders aan op verdenking van spionage voor Rusland’

Ex-lid doodt zes Jehova’s getuigen en foetus in Hamburg: ‘Politie getipt over geestes­ziek­te schutter’

Wat bezielde de 35-jarige Philipp F. uit Hamburg? Dat is de grote vraag na het bloedbad met zeven doden dat hij donderdagavond in de Noord-Duitse stad aanrichtte in een zogenoemde koninkrijkszaal van de Jehova’s Getuigen. De vrijgezelle Duitser, die daarna de hand aan zichzelf sloeg, had sinds eind vorig jaar een wapenvergunning, maakten politie en justitie vrijdag bekend tijdens een persconferentie.