Politicus met voornaam Adolf Hitler gekozen in regionaal bestuur voormalige Duitse kolonie

Coronakloffies Slonzige kleren, kapsels en baardgroei: ‘Ik heb er zelfs een collega op aangespro­ken’

27 november Een stropdas omdoen of een mantelpak aantrekken voor een videocall doen de meeste thuiswerkers sowieso niet. Maar hoe langer we wegblijven van kantoor, hoe slonziger we ons lijken te kleden. ,,We zijn qua uiterlijk door de bodem gezakt. Nederland, doe er wat aan!’’