Politie Antwerpen pakt tweede verdachte van spectaculaire bankroof via tunnel

De bankrovers hadden vanuit een pand in de omgeving twee tunnels gegraven om via het riool onder de bank aan de Belgiëlei uit te komen. In het souterrain zijn de vingerafdrukken van K. aangetroffen, meldt de nieuwszender. Hij zou een jeugdvriend zijn van M. en bij hetzelfde transportbedrijf hebben gewerkt.



Gisteren laat in de middag werd K. in zijn appartement in Berchem gearresteerd. Dat gebeurde zonder veel machtsvertoon. ,,Zes agenten in burger belden rond 18 uur aan de woning aan. De man was blijkbaar thuis want hij liet hen via de parlofoon binnen”, vertelt een buurman.