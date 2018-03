Politie Arizona geeft beelden vrij van fatale aanrijding met zelfrijdende Uber-auto

Facebookbaas Zuckerberg: bereid te getuigen over pri­va­cy­schan­daal

3:46 Facebook zet stappen om data op zijn platform beter te beschermen tegen misbruik. Dat meldde het bedrijf vanavond in een verklaring. Topman Mark Zuckerberg trok het boetekleed aan en zei dat hij verantwoordelijk is voor alles wat is gebeurd. In een interview met CNN zei hij dat hij bereid is te getuigen voor een speciale commissie van het Amerikaanse Congres, mocht dat nodig zijn.