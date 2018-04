Politie arresteert schutter Nashville

Woedende dorpelin­gen in Peru lynchen Canadees na moord op medicijn­vrouw

13:41 Een 41-jarige Canadees is in een indianendorp in het oosten van Peru gelyncht na de moord op een plaatselijke medicijnvrouw, Olivia Arévalo. De 81-jarige vrouw werd vorige week met een vuurwapen vermoord in de plaats Victoria Gracia.