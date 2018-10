Politie beschermt eerste homodemonstratie in Polen

18 doden en nog honderden vermisten na orkaan Michael

13:24 De verwoestende orkaan Michael heeft in het zuidoosten van de VS aan zeker achttien mensen het leven gekost. Van honderden mensen is nog onbekend waar ze gebleven zijn. Honderdduizenden mensen zijn voor de orkaan aan land kwam geëvacueerd, maar niet iedereen is op tijd vertrokken.