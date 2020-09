Politie Birmingham pakt verdachte van bloedige steekpartijen op

De politie kon de man aanhouden na een klopjacht, waarbij ook camerabeelden van de dader werden verspreid. De man stak zaterdagnacht in een tijdsbestek van twee uur één 23-jarige man dood en verwondde zeven anderen. Twee van hen ernstig. Hij deed dat uiterst koelbloedig, aldus ooggetuigen. Na de steken te hebben toegebracht, liep de dader weg alsof er niets gebeurd was.



Omstanders dachten in een geval aanvankelijk dat het om een beroving ging. ,,Maar ik zag duidelijk dat hij haar meerdere keren stak in haar nek. Hij was heel koelbloedig, niet paniekerig. Nadat hij zes of zeven keer had gestoken liep hij weg alsof er niets was gebeurd. Pas later begon hij te rennen en gingen omstanders achter hem aan, maar zij raakten hem kwijt’’, aldus een getuige.