Politie Hongarije: ‘Levenslang voor atleet Roelf B. om drugshandel op Sziget niet uitgesloten’

Stadskanalers Roelf B. (nu 22), een sprinter die deel uitmaakte van het Nederlandse estafetteteam, en Gert-Jan N. zitten sinds augustus vast in Boedapest nadat ze waren opgepakt vanwege drugshandel op Sziget. De politie kwam ze op het spoor omdat het opmerkelijk druk was rond hun tent op het festivalterrein. In hun tent en later in hun caddy die buiten het terrein stond geparkeerd werden tientallen kilo’s drugs gevonden.



Op het festival gingen flyers met prijslijsten rond. Het telefoonnummer dat op de flyer staat laat op WhatsApp de tekst ‘your best en most reliable supplier’ zien. Goedkoop waren de dealers overigens niet. Op beelden van de Hongaarse politie was te zien hoe vele kilo’s xtc-pillen en sporttassen vol voorgedraaide joints werden gevonden. De verkoopwaarde zou bij elkaar meer dan drie ton zijn.