Politie houdt rekening met fatale nachtelijke zwempartij vermiste Belg Théo (18)

,,De zoekacties die gisteravond werden opgeschort, zijn vanmorgen hervat met politiehonden en -agenten die hun aandacht richten op de kliffen’’, zo bevestigde de politie van de staat New South Wales, waarvan het kuststadje Byron Bay onderdeel is. Er is ook een gespecialiseerd team van klimmers op het terrein. Volgens de politiewoordvoerder is er bovendien steun van duikers en drones. De politie houdt rekening met alle mogelijke scenario’s. Eén daarvan is dat Théo besloten heeft om ‘s nachts nog even te gaan zwemmen in de zee. Die nachtelijke zwempartij zou hem fataal zijn geworden.