Politie in Düsseldorf valt journalisten aan tijdens demonstratie: ‘Aanval op persvrijheid’

Persfoto­graaf voorlopig niet aan het werk na aanval met shovel: 'Ik had er gelijk een naar gevoel bij’

20 april De persfotograaf die met zijn vriendin gisteravond aangevallen werd door omstanders in Lunteren doet aangifte van poging tot doodslag of moord. De auto van de fotograaf werd opzettelijk in de sloot geduwd met een shovel toen hij op een vermeende autobrand af kwam en vervolgens ook nog op de kop gegooid. Twee mannen zijn aangehouden en zitten nog vast.