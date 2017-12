Politie Kuala Lumpur start nieuw onderzoek naar dood model Ivana Smit

Blauwe plekken

Volgens vader Marcel Smit zijn er blauwe plekken op de hals van zijn dochter te zien die er op duiden dat ze bij de keel is gegrepen. Ook zouden de buren ruzie gehoord hebben in de uren dat Ivana bij de Amerikanen was. Er zijn bij de nabestaande sterke verdenkingen dat het Amerikaanse echtpaar meer weet. De Amerikaan en zijn Kazachstaanse vrouw zeggen dat ze sliepen en niets gemerkt hebben van de val. Via de Nederlandse ambassade is Interpol ingeseind en dat heeft er volgens de familie toe geleid dat de dood van Ivana voor de tweede keer wordt onderzocht. ,,Interpol ziet achter de schermen erop toe dat het onderzoek naar internationale maatstaven wordt gedaan,'' zegt Ivana’s oom Fred Agenjo.

Advocaat

De familie wil weten wat er is gebeurd met Ivana en hebben een Nederlandse forensisch-patholoog ingeschakeld om namens de familie onderzoek in Kuala Lumpur te doen. De Nederlandse ambassade probeert dit op verzoek van de familie te regelen bij de Maleisische autoriteiten. ,,Dat gaat natuurlijk met de nodige bureaucratie gepaard dus we in Kuala Lumpur ook een advocaat in de arm genomen om rechtstreeks in contact te treden met de politie,’’ zegt Agenjo. Zodra de toestemming binnen is, stappen de forensisch-patholoog en zijn assistent op het vliegtuig.