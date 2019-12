Politie New York extra alert op antisemitisme

De politie zal vaker aanwezig zijn in Borough Park, Crown Heights en Williamsburg in het stadsdeel Brooklyn. Ook zullen synagoges en andere plekken in de stad scherper in de gaten worden gehouden. "Iedereen die onze Joodse gemeenschap terroriseert, zal worden berecht", schrijft De Blasio op Twitter. "Voor haat is geen plek in onze stad.”