Politie Nieuw-Zeeland staakt zoektocht naar vermisten vulkaanramp

De politie in Nieuw-Zeeland heeft de zoektocht naar de laatste twee mensen die vermist zijn sinds de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island stopgezet. De politie gaat ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Het gaat om de 17-jarige toeriste Winona Langford uit Australië en de 40-jarige gids Hayden Marshall-Inman uit Nieuw-Zeeland.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn hun lichamen in de zee rond het eiland terechtgekomen en vervolgens weggespoeld. ,,De families van de twee vermiste personen zijn op de hoogte gebracht van deze beslissing. De politie zal weer in actie komen wanneer er nieuwe informatie naar boven komt’’, aldus woordvoerder van de politie Andy McGregor.

Begin deze maand kwam de vulkaan White Island tot uitbarsting. Er waren op dat moment 47 toeristen op het eiland. Dertien mensen waren op slag dood. Ruim twintig personen werden na de ramp met ernstige brandwonden over het hele lichaam in verschillende ziekenhuizen opgenomen, van wie er zes in de afgelopen twee weken overleden. Nog negen gewonden verkeren in kritieke toestand.

Winona was tijdens de vulkaanuitbarsting met haar ouders en broer, die net als veel andere slachtoffers een cruise maakten met het Royal Caribbean cruiseschip Ovation of the Seas, op White Island. Haar 19-jarige broer Jesse overleefde als enige van het gezin de vulkaanuitbarsting, maar hij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.